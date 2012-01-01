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На указанный Вами Email будет отправлено письмо с одноразовой ссылкой для входа в личный кабинет

Рейтинг SEO-компаний: 2019

2019201820172016201520142013

ТОП-100
/
Методика

Седьмой ежегодный рейтинг агентств, специализирующихся на SEO и SERM услугах в области поискового маркетинга.

В компании из нашего чарта можно обращаться за оказанием следующих услуг: сео-аудит существующих сайтов, разработка и реализация комплексной SEO/SERM стратегии бренда, формирование семантического ядра поисковых запросов, внутренние работы по улучшению контента, структуры и поведенческих факторов сайта, внешние работы по повышению видимости проекта ведущими поисковыми системами (Гугл, Яндекс и пр.).

* Обратите внимание: на Руваде работает специальный сервис бесплатного SEO-аудита, в котором вы можете заказать услугу аудита вашего сайта сразу у нескольких агентств, входящих в Топ-100 нашего рейтинга.

ТОП-100 SEO-компаний России

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отраслям бизнеса
городам и регионам

Электронная коммерция, интернет-магазиныНедвижимость, строительство, архитектураФинансы, банки, страхование, управление активамиМедицина, аптеки и фармацевтикаАвто и мото-бизнесОнлайн-сервисы, порталы, стартапыIT-услуги, сервисТекстиль и одеждаСМИ, Масс-медиаМебель и товары для домаПромышленность и производства, в т.ч. тяжёлое машиностроениеРозничная торговляПромышленное оборудование, комплектующие, услугиКрасота и косметологияFMCG-товарыТуризмТелекоммуникации и связьСпорт и фитнесГосударствоИскусство, культура, массовые мероприятияМаркетинг, реклама, PRОбразование и наукаРазвлечения и киноТовары для детейГостиницы, кафе, рестораны

УкраинаБеларусьКазахстанМоскваСанкт-ПетербургНовосибирскНижний НовгородЕкатеринбургКазаньЧелябинскОмскСамараРостов-на-ДонуКрасноярскПермьВоронежВолгоградКраснодарСаратовУфаТюменьТольяттиИжевскБарнаулИркутскУльяновскХабаровскВладивосток

#Тренд+/-КомпанияБаллЗаказ
Promo Digital
1
0Ingate  A+ | 2018
Балл:
1 306
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1 306
2
0Kokoc.com
Балл:
929
929
3
0Demis Group
Балл:
684
684
4
+1
+1iConText Group
Балл:
607
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607
5
-1
-1BDBD
Балл:
598
598
6
+20
+20Elit-Web
Балл:
558
558
7
+1
+1Ашманов и партнеры
Балл:
501
501
8
+2
+2Intelsib
Балл:
476
476
9
-2
-2i-Media
Балл:
462
462
10
+1
+1Wezom
Балл:
428
428
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Сразу от нескольких лидеров SEO-рейтинга RUWARD 2018

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Сразу от нескольких лидеров SEO-рейтинга RUWARD 2018

11
+8
+8Artox Media Digital Group  A+ | 2019
Балл:
407
407
12
-6
-6Текарт
Балл:
378
378
13
+2
+2Скобеев и Партнеры
Балл:
372
372
14
0Пиксель Плюс
Балл:
360
360
15
-2
-2VIPSEO
Балл:
358
358
16
+79
+79Digital Geeks
Балл:
331
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331
17
-5
-5webit
Балл:
330
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330
18
+15
+15Двигус
Балл:
307
307
19
new
newArtics Internet Solutions
Балл:
294
294
20
new
newWEDEX
Балл:
290
290
21
+78
+78iProspect
Балл:
265
265
22
+6
+61PS.RU - Promotion Studio
Балл:
262
262
23
+25
+251st SEO EnerGy
Балл:
260
260
24
+5
+5KINETICA | СПАЙК
Балл:
256
256
25
+5
+5R52.RU
Балл:
242
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242
26-27
0TRINET.Group
Балл:
234
234
26-27
-5
-5Netpeak
Балл:
234
234
28-29
-19
-19Директ Лайн
Балл:
198
198
28-29
-6
-6FMF
Балл:
198
198
30
+35
+35R:TA
Балл:
195
195
31-32
new
newMolinos
Балл:
186
186
31-32
+29
+29Умный маркетинг
Балл:
186
186
33
-16
-16Медиасфера
Балл:
180
180
34
+19
+19VIPRO
Балл:
176
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176
35
-4
-4ITECH
Балл:
168
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168
36-37
+9
+9Цифровой Элемент
Балл:
166
166
36-37
+19
+19SEMANTICA
Балл:
166
166
38
-18
-18Nimax
Балл:
164
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164
39
-2
-2Реаспект
Балл:
160
160
40
+2
+2IQ Online
Балл:
154
154
41-42
-23
-23Adventum
Балл:
152
152
41-42
+6
+6Студия ЯЛ
Балл:
152
152
43
+13
+13Альфа.Сайт
Балл:
150
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150
44-45
-6
-6Uplab
Балл:
142
142
44-45
-20
-20Лидер поиска
Балл:
142
142
46
+20
+20Вебпрактик
Балл:
140
140
47-48
-2
-2Студия интернет-решений ELiTES
Балл:
138
138
47-48
new
newАрктическая лаборатория
Балл:
138
138
49
-24
-24Russian Promo
Балл:
134
134
50-51
-11
-11Astra Media Group
Балл:
132
132
50-51
+42
+42Dextra digital agency
Балл:
132
132
52
-12
-12Альтера
Балл:
126
126
53-54
-9
-9BMedia
Балл:
122
122
53-54
+28
+28SEO.RU
Балл:
122
122
55-56
-20
-20ООО "Сумма технологий"
Балл:
120
120
55-56
+31
+31WebCanape
Балл:
120
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120
57
-14
-14MGCom
Балл:
116
116
58
+1
+1Кельник
Балл:
114
114
59
new
newСТК-ПРОМО
Балл:
112
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112
60-62
-4
-4Original Works
Балл:
106
106
60-62
+17
+17Интернет-агентство Sabit
Балл:
106
106
60-62
-26
-26Be Found 360
Балл:
106
106
63-65
+22
+22Aweb
Балл:
102
102
63-65
new
newПромо Эксперт
Балл:
102
102
63-65
-7
-7Студия Клондайк
Балл:
102
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102
66
+9
+9СЕО-Импульс
Балл:
100
100
67
+15
+15Интернет-агентство Орех
Балл:
98
98
68
-8
-8Медиасайт
Балл:
96
96
69
+13
+13Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА
Балл:
94
94
70
new
newИнтернет агентство Top-7
Балл:
92
92
71
new
newBiplane
Балл:
90
90
72
new
newimpulse
Балл:
88
88
73
+6
+6АлаичЪ и Ко
Балл:
86
86
74
-21
-21SEO Интеллект
Балл:
84
84
75-76
new
newARTW
Балл:
76
76
75-76
new
newSEO Dream
Балл:
76
76
77
new
newBananaWeb
Балл:
74
74
78
-12
-12MST
Балл:
72
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72
79
new
newАртФактор
Балл:
68
68
80-81
new
newЧетвёртый Рим
Балл:
66
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66
80-81
new
newSeo Solution
Балл:
66
66
82-83
-5
-5Ареал
Балл:
62
62
82-83
-11
-11QSEO
Балл:
62
62
84
-9
-9Aberix
Балл:
56
56
85
+4
+4Бюро Погодаева
Балл:
52
52
86-87
-34
-34Dial Digital Agency
Балл:
50
50
86-87
new
newUnionlab
Балл:
50
50
88
new
newVBI  A | 2018
Балл:
49.5
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49.5
89-90
-39
-39Webcom Group
Балл:
45
45
89-90
-39
-39Rush Agency
Балл:
45
45
91
-50
-50Интоп-Медиа
Балл:
44
44
92
+8
+8Эврика  A | 2019
Балл:
40
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40
93
new
newRacurs
Балл:
39
39
94-96
new
newУрал-Софт Системс
Балл:
35
35
94-96
new
newПриоритет
Балл:
35
35
94-96
-23
-23Fruitful Solutions
Балл:
35
35
97-98
-2
-2REMARKA
Балл:
33
33
97-98
new
newTexterra
Балл:
33
33
99-103
-76
-76Оптимизм
Балл:
30
30
99-103
-28
-28Космос-Веб
Балл:
30
30
99-103
new
newGarin Studio
Балл:
30
30
99-103
new
newIT-Agency
Балл:
30
30
99-103
new
newItb-company
Балл:
30
30
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Сразу от нескольких лидеров SEO-рейтинга RUWARD 2018

Получи бесплатный аудит сайта!

Сразу от нескольких лидеров SEO-рейтинга RUWARD 2018

Вы выбрали

Можно выбрать не более 10 агентств из рейтинга!

#Тренд+/-КомпанияБаллЗаказ
Promo Digital

Фильтры агентств по:
отраслям бизнеса
городам и регионам

Электронная коммерция, интернет-магазиныНедвижимость, строительство, архитектураФинансы, банки, страхование, управление активамиМедицина, аптеки и фармацевтикаАвто и мото-бизнесОнлайн-сервисы, порталы, стартапыIT-услуги, сервисТекстиль и одеждаСМИ, Масс-медиаМебель и товары для домаПромышленность и производства, в т.ч. тяжёлое машиностроениеРозничная торговляПромышленное оборудование, комплектующие, услугиКрасота и косметологияFMCG-товарыТуризмТелекоммуникации и связьСпорт и фитнесГосударствоИскусство, культура, массовые мероприятияМаркетинг, реклама, PRОбразование и наукаРазвлечения и киноТовары для детейГостиницы, кафе, рестораны

УкраинаБеларусьКазахстанМоскваСанкт-ПетербургНовосибирскНижний НовгородЕкатеринбургКазаньЧелябинскОмскСамараРостов-на-ДонуКрасноярскПермьВоронежВолгоградКраснодарСаратовУфаТюменьТольяттиИжевскБарнаулИркутскУльяновскХабаровскВладивосток

Бесплатный SEO-аудит от лидеров рейтинга

Обратите внимание: на Руваде работает специальный сервис бесплатного SEO-аудита, в котором вы можете заказать услугу аудита вашего сайта сразу у нескольких агентств, входящих в Топ-100 нашего рейтинга.

Сертифицированные агентства

При выборе подрядчика рекомендуем обратить внимание на агентства, имеющие сертификаты Центра Сертификации digital-агентств Руварда по услуге "SEO".

Компания

Сертификат

Год

Artox Media Digital Group
Карточка компании на Руварде
A+
2019

Подтвержденные сильные стороны агентства

Эврика
Карточка компании на Руварде
A
2019

Подтвержденные сильные стороны агентства

Ingate
Карточка компании на Руварде
A+
2018

Подтвержденные сильные стороны агентства

VBI
Карточка компании на Руварде
A
2018

Подтвержденные сильные стороны агентства

Рейтинги digital-агентств по узким специализациям (2018)

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Ключевые рейтинги digital-рынка России

RUWARD выпускает на регулярной основе 11 ключевых рейтингов по разным сегментам рынка digital-коммуникаций в России. С помощью наших рейтинговых продуктов более 10 000 клиентов каждый год находят оптимальное для решения своих задач digital-агентство/продакшен.

В 2018 году мы запустили первый в России Центр Сертификации digital-агентств по основным типам услуг, оказываемых крупным клиентам.

*Каталог сертифицированных digital-агентств

1.Золотая Cотня российского Digital 2019

2.Рейтинг performance-агентств 2019

3.Рейтинг веб-студий 2019

Рейтинг SEO-компаний 2019

5.Рейтинг SMM-агентств 2019

6. Рейтинг разработчиков мобильных приложений 2019

7.Рейтинг агентств контекстной рекламы 2019

8.Рейтинг Digital Design & Creative 2019

9.Рейтинг digital-интеграторов 2019

10.Рейтинг digital-агентств полного цикла 2019

11.Digital-Прорыв 2019

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